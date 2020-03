ULTIM’ORA | Coronavirus, tre denunce per mancato rispetto del decreto. I furbetti

Gli agenti di Polizia Municipale hanno denunciato nella giornata di venerdì tre persone per l’inosservanza dei provvedimenti messi in atto per contenere la diffusione del Covid-19, articolo 650 del codice penale.

In particolare si tratta di due coniugi residenti a Castel di Casio, in provincia di Bologna, giunti a Pescia per andare a trovare un parente, probabilmente ospite dell’Istituto Don Bosco.

L’altro è un extracomunitario sceso alla stazione ferroviaria. Intercettato dagli agenti di Polizia Municipale non ha fornito valida giustificazione perchè si trovasse sul territorio comunale.

“Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale sono impegnati nella verifica sistematica degli spostamenti e delle autocertificazioni, che vengono archiviate telefonicamente e poi controllate successivamente, con la possibilità quindi di una denuncia posteriore, nel caso di inottemperanza alle norme”.

Controlli anche sui negozi rimasti aperti per effetto del decreto. “La linea è quella del buonsenso, ma per chi vuole fare il furbo ci saranno sanzioni e denunce”.