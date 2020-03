IORESTOACASA. Il senso civico dei pesciatini

Pescia si sta praticamente fermando a causa dell’emergenza coronavirus. In giro ci sono poche auto, bar ed altre attività commerciali sono chiusi, come da disposizioni ministeriali, ed anche le persone per strada sono diminuite.

Pattuglie di Carabinieri, Polizia e Polizia Minicipale presidiano il territorio per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio. Non si registrano denunce. Al contrario, pare, l’atteggiamento dei cittadini, anche quelli trovati in “difetto” rispetto alle disposizioni, è collaborativo.

“Restare a casa”, è il primo passo per tornare quanto prima e finalmente a vivere i nostri spazi, la comunità. Più saremo rigorosi con noi stessi e con gli altri e più vedremo i contagi rallentare.