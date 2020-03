Domani, venerdì 6 marzo, dalle 9 alle 16 è prevista un’interruzione dell’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti. Le vie interessate sono: via delle Cartiere, via Lunga est, via Grazia Deledda, via Vecchia, via della Rughetta, loc Castello, via Lunga ovest, via castello, piazza Fontane, pza Sant’ Antonio, via san Gennaro, via Nenni, via di Fori.