Forzano la cassetta delle offerte. Arrestati in tre

I CARABINIERI DI PESCIA hanno arrestato tre malviventi accusati di essere gli artefici di un furto perpetrato all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Basilica, nel pomeriggio di martedì. Avrebbero forzato la cassetta delle offerte e trafugato almeno 100 euro.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due di loro sono stati visti uscire di corsa e con fare sospetto dal luogo di culto e salire su una Toyota Corolla, per giunta già segnalata agli inquirenti in occasione di episodi analoghi. L’auto si è dileguata a velocità sostenuta in direzione Pescia.

I Carabinieri di Pescia, avvertiti dai colleghi lucchesi, hanno intercettato i tre in via delle Cartiere. Dopo un breve inseguimento l’auto è stata bloccata ed i tre sono stati arrestati. Si tratta di una donna quarantacinquenne di Pisa, un pisano cinquantenne ed un altro cinquantenne nato nel fiorentino, tutti e tre pregiudicati per reati analoghi, che saranno processati nel pomeriggio di oggi.

Nella vettura è stata rinvenuta la refurtiva ed altro materiale da scasso.

CARABINIERI, L’ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

I Carabinieri di Pescia, nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione dei reati sul territorio, appena pochi giorni fa avevano arrestato un cinquantottenne nulla facente nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta in Castellare a Pescia. Indosso aveva un artigianale, quanto ingegnosissimo kit, per sottrarre monete e banconote dalle cassette delle offerte. Tutti strumenti atti a scassinare gli offertori delle chiese.