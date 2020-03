Scuola di Musica. “Struttura fatiscente, il Comune intervenga”. L’appello del Pd

“Pescia è una città di arte e cultura. Tra le sue attività più fiorenti vi è la scuola di musica comunale “Giovanni Pacini” diretta dal maestro Piero Papini”. Comincia così la denuncia del Partito Democratico pesciatino che intende puntare i riflettori sulla struttura che la ospita, in particolare, “alcuni locali dell’ex Tribunale in piazza San Francesco di proprietà del comune”, ritenuta “fatiscente, non certo bella da vedersi da parte dei numerosi allievi e familiari”.

Per il Pd “la scuola è assai conosciuta, anche oltre i confini comunali, e l’utenza molto numerosa”. Però, “il pavimento già diversi mesi fa si era gonfiato probabilmente per un difetto di costruzione, rendendo difettoso il movimento della porta di ingresso e pericoloso il passaggio delle persone. Adesso la situazione è addirittura peggiorata in quanto si sono rotte anche le mezzane e il rischio che gli utenti possano farsi male è aumentato!”.

Il Partito Democratico auspica “un pò di buona volontà per sistemare le cose. Non si capisce perché l’amministrazione comunale, informata da tempo del disagio, non voglia prendere seriamente in considerazione il problema e risolverlo!”