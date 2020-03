Pescia ama gli animali. Insediata la Consulta

E’ stata istituita la Consulta per gli affari animali. Si tratta di un organismo di supporto per l’amministrazione comunale per elaborare sempre più appropriate politiche di tutela e salvaguardia degli animali sull’intero territorio comunale, mettere in atto iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo della funzione anche terapeutica degli animali da affezione e in generale per aumentare il rispetto, la cura e il loro benessere.

Ne fanno parte personale interno, le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri forestali, Arianna Cascella in rappresentanza del dipartimento competente della Asl Toscana Centro, Diego Corradini per il canile convenzionato, Valdiflora, il veterinario Alessandro Bianchi scelto fra le figure di alta professionalità del territorio, Lionello Ducci per le guardie zoofile volontarie.

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore all’ambiente Fabio Bellandi hanno garantito che “da ora si lavorerà a mettere a punto un regolamento uomo-animali che sia adeguato alle nuove esigenze e alla istituzione sperimentale di un servizio di consulenza, offerto grazie agli addestratori della Valdiflora ogni giovedì mattina dalle 10,30 alle 12,30 presso l’urp del comune di Pescia, in piazza Mazzini”.