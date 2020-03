Finalmente la Cestistica ritrova il sorriso. Le foto del match

La Cestistica riassappora il gusto della vittoria dopo dieci giornate e lo fa battendo in casa una compagine quotata come il Vela Viareggio, quinta forza del campionato e in piena corsa play off per 75-64. Due punti fortemente voluti, desiderati, che lasciano aperto ancora uno spiraglio salvezza. Una gara equilibrata con i pesciatini bravi a prendere le redini nella seconda frazione, chiuso avanti di 9 punti, 44-35, e gestire il vantaggio fino all’ultima sirena. Tabellino: Sodini 5, Cappellini 8, Bernardi13, Mariottini, Passaglia 30, Ciervo 4, Bianucci, Romoli, Michelotti, Lorenzi,0 Gherardini, Giovannett 10.