“Non respira”. Bambina trasportata nella notte al pronto soccorso

“All’improvviso ha cominciato a vomitare e smesso di respirare”. Riesce a spiegarsi faticosamente il giovane padre di una bambina di appena due anni di nazionalità nigeriana che in piena notte, tra sabato e domenica, vista la gravità della situazione, ha allertato i sanitari ed i volontari della Misericordia di Pescia.

Giunti sul posto, in via Cairoli, i sanitari hanno accertato che la bimba si stava riprendendo. Il padre ha raccontato che aveva perso i sensi per qualche attimo e lui, preso dal timore che potesse accarderle qualcosa di brutto, ha chiamato l’ambulanza. I due, padre e figlia, erano soli in casa in quel momento in quanto la moglie e madre è ricoverata in ospedale in attesa di partorire il secondo figlio, un maschietto.

La bambina è stata trasportata in via precauzionale al pronto soccorso di Pistoia in codice verde.