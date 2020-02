I tetti di Pescia donati alla Banca. Mostra itinerante

Il pittore pesciatino Franco Del Sarto ha donato un quadro alla Banca di Pescia e Cascina. “Sicuro di interpretare il sentimento di tantissimi pesciatini, in segno di riconoscenza per il sostegno che la Banca garantisce alla comunità ed in particolare alle associazioni del territorio, siano esse sportive, di volontariato, culturali o religiose”.

Il quadro, consegnato nelle mani del direttore generale Antonio Giusti, è una vista de “I tetti di Pescia“; misura 102 cm per 75, ed è stato disegnato da Del Sarto nel 1990.

Insieme ad altre due opere dell’artista pesciatino –una vista di Uzzano dal Torricchio e il fiume Pescia-, “I tetti di Pescia” sarà visibile nella mostra itinerante nelle filiali della Banca, a Pescia in piazza Mazzini, Alberghi in via Alberghi e Uzzano in via provinciale, per almeno due mesi.

“Grazie al meticoloso lavoro di archivio e catalogazione, la Banca saprà far arrivare alle generazioni future la storia della nostra città, rappresentata in questo caso dalla particolarità della sua conformazione urbanistica”, ha detto il direttore Giusti.