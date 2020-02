Nuovo derby per il Pescia impegnato sul campo dei Giovani Via Nova, quarti con 42 punti e in piena lotta per gli spareggi. Sarà ancora una volta una gara difficile contro avversari tosti e tecnici. In casa pesciatina c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa patita contro il Borgo a Buggiano e sopratutto la determinazione a chiudere anzitempo il discorso promozione. All’andata finì 3-1 per il Pescia. Si gioca al campo sportivo “La Palagina” di Pieve a Nievole alle 15.