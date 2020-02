Gli under 18 di scena a Prato nello scontro diretto

Sabato in trasferta per gli under 18 impegnati sul campo di Prato; sarà una sfida tra le terze della classe. Chiusa la prima fase gli under 16 scenderanno in campo la settimana prossima contro Asinalonga; un girone che comprende inoltre Lucca, Galli S.Giovanni, Tavernelle, Laurenziana, Ghezzano, Legnaia, Calenzano e Grosseto. Le compagini si porteranno dietro i punteggi acquisiti nella prima fase. Trasferta pisana per gli under 15 mentre lunedì andranno di scena gli under 14 contro Altopascio. Riposo per gli under 13 in attesa della terza fase.