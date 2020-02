E-distribuzione comunica che per venerdì 13 marzo dalle 8.45 alle 15.30 è prevista un’interruzione dell’energia elettrica necessaria per effettuare lavori sugli impianti. Le vie interessate sono: Piazza S. Romualdo, via Mammianese, via S. Margherita, via del monte est, via Acido, via Cairoli, via Bellini, via S. Marco.