En plein delle giovanili della Cestistica

En plein rossoverde con le compagini della Cestistica tutte a segno. Facile successo per gli under 18 contro Capannori per 87-38. Tabellino: Fabbri 2, Pellicci, Liccardo 4, Mariottini 13, Ciervo 21, Pierangeli, Vezzani 8, Magistro 8, Di Paolo 8, Canovai 8, Soldaini 7. Passeggiano gli under 16 contro Bottegone per 78-58 e bis per gli under 15 contro Ghezzano per 53-48. Vittoria anche per gli under 13 contro Massa Cozzile 79-48. Tabellino: Terranova 20, Ulivieri 18, Rosi 14, Paccosi 10, Cerchi 2, Soldi 3, Michelotti 4, Arnulfo 2, Gigli 6, Bruda, Magnani, Innocenti. Sconfitta per gli esordienti 29-23 contro i pari età del Bottegone.