E’ troppo forte il Pisa per la Cestistica costretta ad abdicare

Sconfitta esterna per la Cestistica sul campo della terza della classe per 85-57. I rossoverdi partono bene tanto da chiudere la prima frazione avanti di 2 lunghezze, 23-21 ma è solo un fuoco di paglia perché i padroni di casa accelerano e scappano via all’intervallo chiuso sul 39-33. Nella ripresa la Cestistica non riesce a tenere il passo dei pisani che spingono in contropiede chiudendo l’area in difesa. I risultati ben presto arrivano e al 30′ la partita è chiusa 65-45. Tabellino: Sodini 21, Cappellini 4, Mariottini 2, Ciervo 7, Gherardini, Bianucci, Lorenzi, Bernardi 11, Passaglia 3, Giovannetti 10.