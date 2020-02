Pescia che spavento ma il secondo tempo è fantastico

Ma che bello il Pescia; soffre, va sotto ma tira fuori gli attributi e ribalta la partita. Primo tempo equilibrato dove le azioni degne di nota si pareggiano; un equilibrio spezzato al 45′ per fall Lepori atterra Falcone in area, Matteelli realizza. Nella ripresa i locali calano d’intensità ed i rossoneri ne approfittano per prendere il sopravvento. Le azioni pericolose si susseguono fino al 59′ quando Forcieri insacca imparabilmente alle spalle del’estremo difensore amaranto. Al 61′ Scaffai lancia Ancona, il quale entra in area ma il tiro è bloccato da Baiocchi. Al 85′ il gol partita con Pagni da azione di calcio d’angolo. PESCIA: Cintolesi, Foglia (Iammelli), Scaffai (Bottaini), Chiavacci, Avanzati, Lepori (Cortesi A.), Pagni, Biagi F. (Lera), Maraviglia (Ancona), Cortesi G.. A disp.: Pasquini, Natali, Guazzelli, Vitelli. All.: Bendinelli