Open day della Biblioteca Capitolare di Pescia; 2° appuntamento

Secondo open day della Biblioteca Capitolare di Pescia domenica 16. Per le informazioni e prenotazioni a compiere la visita telefono o sms al 3404106446 (canonico don Stefano Salucci) indicando il proprio nome, il numero di persone che si intende prenotare e l’orario preferito. Per domenica sono ancora disponibili posti per le 16 e le 17 (max 25 a gruppo). La visita è gratuita ma è gradita un’offerta libera che sarà utilizzata per le spese di manutenzione della Biblioteca. I prossimi appuntamenti saranno 15 marzo, 19 aprile e 18 maggio.