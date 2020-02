Cestistica giù a Pontedera con i “suoi” giovani

Cade la Cestistica a Pontedera per 66-49, ma è una compagine pesciatina new style, giovane e, tutti del settore giovanile a parte Passaglia e Cappellini. I rossoverdi ci provano a tener testa ai padroni di casa e per tre quarti di gara regna l’equilibrio perfetto con un +4, 47-43, al 30′ per i pontederesi. Decisivo l’ultimo tempino con Pescia che non riesce più a tenere il ritmo dei locali e subisce un 19-6 che spezza la gara. Tabellino: Sodini 9, Cappellini 14, Romoli, Ciervo 6, Passaglia 10, Lorenzi, Ghera, Mariottini, Bernardi 6, Michelotti, Gherardini 4.