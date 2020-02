Pescia a Montale per chiudere

Big match per il Pesca atteso dalla sfida con i Giovani Rossoneri, secondi con 43 punti a -9 dai ragazzi di Mister Bendinelli. L’ultima sconfitta dei quarratini risale proprio al match di andata con i rossoneri 2-1, da lì in avanti hanno inanellato ben 14 turni utili, consolidandoli al secondo posto. Sarà una gran partita con i padroni di casa costretti a vincere per tenere in vita le residue chance di rimonta mentre per i pesciatini per chiudere definitivamente il discorso promozione. Si gioca allo Stadio Barni di Montale alle 15.