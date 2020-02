Cade in ospedale. Soccorsa dai medici ma deve aspettare l’ambulanza

Nel primo pomeriggio di venerdì un’anziana signora è caduta all’interno dell’ospedale di via Battisti. L’85enne stava scendendo le scale per raggiungere il reparto di radiologia in attesa di sottoporsi ad una tac quando è evidentemente scivolata o inciampata cadendo a terra.

I regolamenti in tema di soccorso medico obbligano, comunque, di allertare la guardia medica per il trasporto al pronto soccorso. E’ così è successo anche con la signora. Sebbene soccorsa amorevolmente dai medici ospedalieri che si trovavano nelle vicinanze al momento della caduta, si è dovuto aspettare i sanitari della Misericordia di Pescia per il trasporto al pronto soccorso. La signora, con probabile frattura al femore destro, è stata immobilizzata con tavola spinale e portata in pronto soccorso in codice verde.