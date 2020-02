Violenza sulle donne. Dati allarmanti in Valdinievole, il dramma dei bambini

In Valdinievole sono state 100 le donne che si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza nel periodo 2018/2019, in crescita rispetto al precedente in cui si erano registrati 94 accessi.

Sempre nel 2019, sono stati oltre 40 i codici rosa per i quali è stato attivato l’intervento dei servizi sociali.

Sempre più spesso, dunque, si diffondono situazioni in cui i diritti delle persone vengono lesi. L’ambiente familiare, che dovrebbe essere quello dove ognuno avrebbe il diritto di trovare la propria sicurezza e il conforto, si trasforma in un vero e proprio incubo. Ad essere colpiti non sono solo donne e figli, ma anche gli uomini stessi che dimostrano con la violenza un grado di frustrazione incredibile. Oltre alle vittime dirette della violenza fisica e psicologica, le donne, ci sono i bambini che subiscono quella che viene definita “violenza assistita”.

Secondo l’Ottavo Rapporto sulla Violenza di Genere, presentato dall’Osservatorio Sociale Regionale, la Valdinievole risulta essere la zona con il tasso più alto di presa in carico per violenza assistita di tutta la regione, 5,5 per mille minori residenti a fronte del 3,6 per mille della media regionale.