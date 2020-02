Bravi gli under 13 della Cestistica contro i pari età del Massa

Sorrisi rossoverdi per le giovanili della Cestistica. Successo esterno per gli under 18 nel derby contro Montecatini per 60-52. Tabellino: Fabbri 8, Amaro, Pellicci, Mariottini 19, Girolami 4, Niccoli, Pierangeli, Vezzani 8, Liccardo 2, Di Paolo 15, Canovai 2. Vittoria casalinga per gli under 15 contro la Ludec Porcari per 91-47. Non va bene agli under 16 costretti a cedere al Calenzano per 83-67. Chiudono gli under 13 a segno contro Massa per 80-18. Tabellino: Arnulfo 2, Bruda, Cerchi 2, Ulivieri 2, Michelotti 7, Gigli 2, Rosi 23, Paccosi 16, Soldi 2, Martini 6, Terranova 6, Trincia 12.