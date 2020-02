Manita rossonera. Doppietta di G. Cortesi

Manita rossonera che strapazza il Pietà 2004 per 5-0. Al 8′ e al 26′ doppia occasione per il Pescia ma la traversa respinge le conclusioni di Lera e F.Biagi. Al 32′ i pesciatini sbloccano il punteggio con Forcieri. Al 41′ il raddoppio con G. Cortesi che raccoglie un traversone di Guazzelli. La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione con il Pescia a dirigere le operazioni. Al 67′ la terza rete ancora con G. Cortesi su cross di Scaffai. Quaterna su calcio di rigore di Pasquini. Al 90′ c’è il tempo per il quinto gol ad opera di Salani su cross dalla sinistra di Bottaini. PESCIA: Cintolesi, Scaffai, Danesi, Chiavacci (Pasquini), Avanzati, Biagi F. (Salani), Forcieri, Lera (Bisanti), Maraviglia, Guazzelli (Ancona), Cortesi G. (Bottaini). A disp.: Ziino, Natali, Guerrisi. All.: Bendinelli