L’ As.Va.L.T., Associazione Valdinievole per la lotta contro i tumori, organizza per domenica 16 febbraio alle 15,30 alle Villa delle Rose il BURRACO PER BENEFICENZA; quota iscrizione 15€. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione. Per info e prenotazioni 3396430356 (Franca), 3487331618 (Silvana).