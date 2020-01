Auto si capovolge e cade nel fiume. Vivo per miracolo

Nella tarda serata di mercoledì un giovane alla guida di una Peugeot 206 ha sbandato in via Val di Torbola in direzione Pescia, all’altezza del bivio per Medicina. La vettura è finita nel fiume capovolta.

Il guidatore è riuscito ad uscire da solo e a mettersi in salvo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pescia per recuperare la vettura. L’intervento reso possibile Grazie all’utilizzo di una gru si era reso necessario per evitare l’inquinamento del torrente.

L’intervento è durato circa due ore. I Carabinieri di Pescia hanno provveduto a tenere chiusa la strada e garantire la viabilità.