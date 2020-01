Anche Sunita Zucca alla 39^ del Carnevale di Veneri

Segnati queste date…2, 9 e 16 febbraio. In quelle domeniche si terrà la 39° edizione del Carnevale di Veneri. Con tantissime novità.

E’ infatti istituito il 1° concorso per la migliore mascherina e per la migliore famiglia mascherata. Si potrà salire sulla mongolfiera e provare così l’ebrezza di un volo controllato per vedere dall’alto Veneri ed il suo Carnevale.

Tanti i carri, dedicati quest’anno ai mestieri, alla Formula Uno, a Masha e Orso, ad una barca per la raccolta dei rifiuti in mare, a Re Artù e la spada nella roccia, ai Super Eroi. E tantissimi gli spettacoli live.

Direttamente dalla trasmissione All Together Now ci sarà il giudice e cantante Sunita Zucca in arte Sunymao.

Lo stand gastronomico sfornerà squisitezze per tutti i palati e per tutti i gusti: torte, bomboloni, pizze, cenci, panini. Il tutto annaffiato da buon vino, bevande varie e…l’ottima Acqua di Veneri.