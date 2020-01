Uso Civico di San Quirico. Chi sono gli eletti

Alessio Sforzini, Jhonny Alberto Westerholm, Claudia Baglioni, Mauro Agostini e Giovanni Baglioni sono stati eletti nel comitato per l’amministrazione separata dell’Uso Civico di San Quirico.

Hanno preso preferenze anche Debra Menshik, Danilo Giusti, Massimo Giuntini, Massimo Caietti, Roberto Boschi, Moreno Benigni e Marino Baglioni. Tutti erano candidati nell’unica lista “Uso Civico di S.Quirico, guardiamo al passato per costruire il futuro”.

A San Quirico dunque, per la prima volta in epoca recente sul territorio comunale, si sperimenterà il cosiddetto uso civico di beni per i quali non è stato possibile risalire ai legittimi proprietari. Si tratta di oltre 20 ettari di terreno in parte boschivo, in posizione privilegiata tra San Quirico e Uso di Sotto. Lo scopo è promuovere e valorizzare il territorio sollecitando nuove culture o pascoli.

La legge regionale riconosce la Comunità dei residenti quale legittima proprietaria dei beni mentre la loro gestione è riservata ad un comitato costituito sottoforma di personalità giuridica.

La consultazione era riservata ai 210 residenti della frazione montana.