Ma che gol di Lera nella cinquina rossonera

Cinquina del Pescia che asfalta l’Atletico Spedalino; finisce 5-1 ma il risultato avrebbe potuto avere contorni ben più ampi. Pronti via e i rossoneri passano in vantaggio con G. Cortesi lesto a raccogliere un cross di Pagni. I padroni di casa accusano il colpo a freddo e i pesciatini come piranha si gettano sulla preda ferita e al 22′ raddoppiano con Forcieri, gran botta dal limite dell’area. Al 38′ i pistoiesi accorciano le distanze con Sardi. In chiusura di tempo i ragazzi di Bendinelli al 47′ piazzano la terza segnatura con Pagni e gara virtualmente chiusa. Con il pallino del gioco dalla sua parte il Pescia al 66′ fa quaterna con F. Biagi. Prima del fischio di chiusura, al 86′ Lera lascia partire un bolide dalla trequarti avversaria che si insacca all’incrocio dei pali. PESCIA: Cintolesi, Foglia (Lera), Danesi (Vitelli), Chiavacci (Biagi F.), Avanzati, Natali, Lepori, Scaffai, Forcieri (Bottaini), Pagni (Ancona), Cortesi G.. A disp.: Ziino, Pasquini, Salani, Guazzelli. All.: Bendinelli.