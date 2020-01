Ma che bravi gli under 14 della Cestistica a Bardalone

Passeggiano gli under 18 contro il Cefa vittoriosi 95-25 al termine di una gara senza storia. Tabellino: Fabbri 16, Amaro 4, Vezzani 6, Mariottini 26, Niccoli 4, Canovai 5, Pierangeli 5, Pellicci 5, Liccardo 4, Di Paolo 8, Girolami 4, Soldaini 8. Successo casalingo anche per gli under 16 a segno 85-44 contro Monsummano. Sconfitta esterna per gli under 15 in trasferta a Monsummano per 63-51. Sorridono gli under 14 di ritorno dalla trasfera di Bardalone contro il Lella Basket per 52-39. Tabellino: Liccardo 4, Anzilotti 2, Bartoli 15, Ulivieri 5, Buonamici 8, Michelotti 4, Gigli, Soldi, Nardi 2, Pinnisi 2, Terranova 10. Passo falso degli under 13 sul parquet di Viareggio per 81-52. Tabellino: Ulivieri 20, Terranova 4, Rosi 8, Paccosi 10, Bruda 2, Trincia 2, Dipre 6, Martini, Michelotti, Gigli, Magnani, Soldi. Nel campionato esordienti i pesciatini vengono sconfitti 36-32 dal Massa Cozzile.