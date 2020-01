Chiesa del cimitero dimenticata dall’attuale amministrazione

Non le manda a dire Fabio Rossi, ex ragioniere del comune di Pescia, che attraverso la sua pagina Facebook ha puntato il dito contro l’attuale amministrazione “rea” a suo dire di non aver previsto nemmeno un centesimo per il rifacimento della chiesa del cimitero. “Tante promesse, tanti discorsi che durano dal 27 ottobre del 2014, giorno della definitiva chiusura della chiesa. Ad oggi, purtroppo, la realtà è quella descritta dalla foto”.

“Nel bilancio triennale 2020/2022 appena approvato non vi è cenno, nel piano di investimenti, di alcun intervento a favore della chiesa. Nello specifico per l’anno 2020 sono previsti interventi per circa tre milioni di euro finanziati con interventi diretti e non, addirittura sono previsti €.1.600.000,00 tramite il ricorso a mutui. Anche questa volta la chiesa del cimitero, contrariamente ai proposti e promesse fatte, non costituisce una priorità”.