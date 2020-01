Ce l’ho, mi manca…..Dopo le figurine di Maradona, Platini, Van Basten, Ronaldo ecco quelle di G. Cortesi, Avanzati, Foglia, Ancona… Chi sono i primi o i secondi? Beh, i primi hanno fatto la storia mondiale, i secondi quella calcistica pesciatina. L’Usd Pescia ha realizzato l’album delle figurine 2019/2020 con i loro giocatori e sono disponibili presso l’edicola Planet O in via Andreotti, l’edicola Alma in Piazza Mazzini e caffe’ Leo in via degli Alberghi.