Mazzamauro, Monicelli e Marcorè per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. Come prenotare

I Soci di Banca di Pescia e Cascina possono prenotare fino a due biglietti omaggio per lo spettacolo che si terrà al Teatro Pacini a Pescia il prossimo 21 febbraio alle ore 21: Belvedere. Due donne per aria con Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty.

Altri biglietti omaggio sono riservati ai Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’elenco degli spettacoli è consultabile sul sito www.bancadipesciaecascina.it alla sezione Per i Soci – Programma Valore Socio.

Per prenotare è necessario inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it nei giorni 26, 27 o 28 gennaio. Sarà attribuito un codice identificativo per il ritiro dei biglietti il giorno della manifestazione direttamente in teatro.

Nel caso in cui il numero delle prenotazioni dovesse superare il numero dei biglietti messi a disposizione dai Teatri, la Banca procederà per estrazione. Ogni Socio può partecipare con un accompagnatore ad uno soltanto degli spettacoli proposti o in alternativa a più di uno spettacolo qualora ci siano posti a disposizione. Ogni Socio può pertanto prenotare anche più eventi.