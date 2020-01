Volley. Quindicenne pesciatina vestirà la maglia azzurra

Sara Zarattini è stata convocata, su indicazione del ct dell’Italia Davide Mazzanti, per uno stage con la Nazionale Italiana Pre-Juniores. è stata convocata, su indicazione del, per uno stage con la Una bellissima notizia per la giovane pallavolista, attualmente in forza al Nottolini Capannori, che ha giocato gli anni del giovanile a Pescia. Sara è l’unica selezionata in Toscana. Si recherà lunedì 20 e martedì 21 gennaio al Centro Pavesi FIPAV di Milano, per allenarsi con le altre 18 ragazze selezionate in tutta Italia sotto la guida di coach Mencarelli.

“Non me lo aspettavo, sono contentissima! -ha scritto sara in un post di Facebook-. Quando sono arrivati tutti insieme i dirigenti dicendomi che dovevano parlarmi, non nascondo che pensavo di essermi cacciata in qualche guaio…”