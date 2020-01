Sfida testa coda per il Pescia impegnato domenica contro il fanalino di coda Pistoia Calcio, ultimo con 8 punti. Sulla carta potrebbe essere una passeggiata e tre punti scontati ma sottovalutare l’avversario potrebbe portare problemi. I rossoneri devono far valere il loro maggior tasso tecnico insieme alla grinta che hanno finora messo in campo per chiudere senza sorprese la contesa. All’andata terminò 5-2 per i pesciatini. Si gioca al Brizzi di Margine Coperta alle 14.30.