Ultimo giorno di Open day all’Agraris

Sabato 18 ultima occasione per ragazzi e famiglie per partecipare ai laboratori dell’Open day all’Istituto tecnico agrario Anzilotti. Dalle 15 alle 18 i docenti delle materie di indirizzo, accompagnati dagli studenti del triennio, faranno svolgere piccoli esperimenti pratici di Chimica, faranno conoscere le attività didattiche di Microbiologia, Informatica, Micropropagazione e Scienze. Si parlerà di lombricoltura, un progetto appena avviato (basato sul riciclo di scarti organici per la produzione di un fertilizzante di alta qualità), e si daranno informazioni sulle iniziative di smart farming, frutto della collaborazione tra scuola e Università e mirate all’uso delle nuove tecnologie in campo agricolo, per la formazione di nuove figure professionali del futuro. Saranno inoltre spiegate le differenze tra il corso di “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e “Biotecnologie sanitarie”, si illustrerà come funzionano convitto e semiconvitto e si parlerà di alternanza scuola lavoro, manifestazioni e iniziative in cui sono coinvolti i ragazzi, progetti in corso e altro.