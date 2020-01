Domenica 26 gennaio alle 16.30 avrà luogo al Teatro Pacini la rappresentazione scenica “Le Stelle stanno in Cielo. Narrazione e domande intorno alla Shoah” – spettacolo dedicato alla giornata della memoria 2020 (Olocausto) di Rosanna Magrini con Elisa Proietti e Stefano Tognarelli rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni.

Tra il 1933 e il 1945, furono circa 15-17 milioni le vittime dell’ Olocausto, di entrambi i sessi e di tutte le età (senza riguardo per anziani e bambini), tra cui 5-6 milioni di ebrei.

L’ Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con iltermine Shoah (in lingua ebraica: שואה, Shoah, ‘catastrofe’, ‘distruzione’).