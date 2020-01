Colpo grosso degli under 18 della Cestistica a Quarrata

Colpo grosso degli under 18 della Cestistica corsari sul campo della capolista Quarrata per 62-57. Decisive la seconda e terza frazione con i pesciatini avanti al 30′ di 10 lunghezze, bravi poi a contenere il tentativo di rimonta dei locali. Tabellino: Fabbri 10, Pierangeli, Amaro, Pellicci, Vezzani 2, Mariottini 18, Magistro, Di Paolo 10, Girolami 7, Ciervo 11, Canovai, Soldaini 4. Successo esterno per gli under 14 a Prato per 77-53. Tabellino: Liccardo 12, Antidormi, Bartoli 26, Ulivieri 11, Buonamici 7, Michelotti 2, Gigli, Rosi 11, Soldi 2, Nardi 2, Terranova 4, Rosellini. Sconfitta casalinga per gli under 13 contro i pari età dell’Empoli per 79-32. Tabellino: Bruda, Cerchi 2, Ulivieri 10, Dipre Melendez 2, Michelotti, Gigli 3, Rosi 5, Paccosi, Soldi 4, Martini 4, Terranova 2, Trincia n.e. Perdono gli esordienti 88-13 sul campo del Pistoia Basket.