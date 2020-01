Riparte la Seconda Categoria e il Pescia vuol aprire il 2020 col botto affrontando al “Brizzi” di Margine Coperta il Ferruccia, tredicesimo con 13 punti in graduatoria. All’andata fu vittoria dei rossoneri per 1-0 gol di Pagni ma nel mercato invernale i pistoiesi si sono rinforzati e sarà necessario tenere alta la guardia per non sottovalutare l’avversario. Si gioca domenica 5 gennaio alle 14.30.