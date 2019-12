Federico Giovanelli, di “bolina” verso la terza Coppa America di vela

Federico Giovanelli è istruttore della palestra 84 Fitness Pescia a Ponte all’Abate. Ha 45 anni e vive a Montecatini Terme. E’ cresciuto sportivamente a Pescia, nell’Atletica Pescia dove si è tolto delle belle soddisfazioni con la pratica del disco.

Fino al 1999 quando, dopo un’attenta selezione, è entrato a far parte del team velico di Prada Challenge for America’s Cup che ha partecipato con l’imbarcazione Luna Rossa alla Coppa America di vela del 2003. “Sapevo poco di barche e di mare -ha detto Giovanelli-, ma riuscii comunque ad entrare nel team. Fu un’esperienza unica, emozionante il tentativo di socializzare con atleti e dirigenti provenienti da altri Paesi e con culture sportive e professionali diversissime tra loro”.

Giovanelli ha anche partecipato alla Coppa America di vela del 2007, stavolta nel team Desafío Español 2007, sconfitto da Emirates Team New Zealand, nella semifinale per determinare il challenger che avrebbe affrontato il defender Alinghi nella finalissima di Valencia in Spagna.

Da allora, tante esperienze sulle barche più veloci del mondo, in campionati internazionali Mini Maxi e Tp52. “Da qualche sono nel team velico newyorkese Bella Mente di un imprenditore statunitense, già iscritto con l’imbarcazione American Magic alla Coppa America, quella del 2021 che si disputerà ad Auckland”. Giovanelli punta proprio lì, alla “sua” terza Coppa America. “Ho le qualità fisiche e mentali per poter entrare nel team -ha detto-. L’età non è un problema, mi sto allenando duramente, la concorrenza è tanta, spero proprio di riuscirci”.

Giovanelli è istruttore di sala e preparatore atletico nelle palestre 84 Fitness di Pescia, Montecatini Terme e Lucca.