Cestistica a Carrara nella serie play off. Obbligo limitare i lunghi avversari

Appuntamento in gara 2 play off per la Cestistica impegnata domani alle 21 alla “Dogali” di Carrara, campo tradizionalmente caldo. I pesciatini, dopo essersi imposti 70-65 nel primo scontro domenica al PalaBorelli, hanno la possibilità, primo match point, per chiudere la serie, eventuale gara 3 domenica a Pescia.

La prima sfida si è rivelata difficile, un avversario ostico, esperto, capace di mettere in difficoltà i ragazzi di coach Giuntoli fino all’ultima sirena.

<Abbiamo sofferto contro i loro lunghi e lo sapevamo per questo mercoledì dovremmo aggiustare alcune situazioni per limitarli – ha detto coach Giuntoli>.