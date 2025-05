Fieri dell’ottimo risultato e lavoriamo per il traguardo della promozione

Partono i play off per la Cestistica Pescia e parola al presidente Ulivieri che tira un bilancio conclusivo della prima fase con uno sguardo al futuro.

<Si è conclusa la fase regolare del campionato DR1 e il secondo posto finale è sicuramente un risultato di cui dobbiamo essere fieri dopo la bellissima stagione scorsa che ci mette nella condizione di sfruttare il fattore campo almeno nei primi due turni dei playoff – ha commentato – Ripersi non è mai facile e questo risultato è il frutto di una crescita ulteriore di un gruppo nel quale abbiamo inserito altri nostri giovani talenti>.

<Abbiamo vissuto momenti di flessione e il rammarico principale è legato al fatto di non essere praticamente mai stati al completo. Nonostante le difficoltà, contiamo di recuperare tutti i nostri giocatori per i playoff, per affrontare le sfide con la consapevolezza delle nostre forze – ha proseguito. Siamo pronti ad affrontare le squadre avversarie con lo spirito e l’atteggiamento giusto, ben consapevoli che tutte sono attrezzate per vincere>.

<In questi anni, stiamo lavorando assiduamente per avvicinarci sempre più all’obiettivo della promozione. Pescia merita un campionato importante e tutti noi ci impegneremo al massimo per raggiungere questo traguardo quanto prima. Il nostro sogno è di vedere la Cestistica Audace Pescia competere in campionati ancora più importanti e con dedizione, passione e determinazione, faremo tutto il possibile per far sì che questo sogno diventi realtà. Intanto tuffiamoci nell’atmosfera play-off – ha terminato il presidente>.