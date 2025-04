Tre appuntamenti a Pescia nel periodo pasquale. La città prende vita

Tre appuntamenti danno perdere con l’antiquariato, l’artigianato e il collezionismo. A partire dal lunedì 21, giorno di Pasquetta, tornerà ad animare il centro storico con due edizioni di BANCARELLE IN PIAZZA, 21 e 25 aprile ed il tradizionale appuntamento della quarta domenica con PESCIA ANTIQUA, 27 aprile.

Lunedì 21 aprile l’appuntamento con BANCARELLE IN PIAZZA dedicato alla tradizionale festa della Pasquetta mentre l’edizione di venerdì 25 aprile è collegata alla ricorrenza della Festa della Liberazione. Nel pomeriggio spazio a SARA’BANDA, con gruppi musicali e street band che si esibiranno lungo le strade e nelle piazze per poi terminare in piazza Mazzini per il concerto finale.

Domenica 27 , tradizionale appuntamento con PESCIA ANTIQUA alla quale verranno collegate altre due iniziative; il raduno delle auto d’epoca in piazza del Grano e la mostra mercato FIORI E PIANTE di TOSCANA dedicata al giardinaggio domestico in piazza Matteotti.

Per domenica 27, grazie alla fattiva collaborazione con l’Officina delle Arti e l’associazione Quelli con Pescia nel cuore, sarà possibile effettuare una visita guidata ai palazzi e ai monumenti cittadini più rappresentativi inseriti nel progetto Trovami a Pescia.