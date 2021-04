Malore improvviso. Cade sulle scale e muore

Stava rientrando nella propria abitazione, intorno alle 6 del pomeriggio di mercoledì quando, per un improvviso malore, è caduto sulle scale ed è morto.

E’ la triste storia di un signore sessantenne, da poco in pensione, S.A., che risiedeva con la moglie in un appartamento in ruga Orlandi.

L’uomo stava salendo la rampa di scale che conduce al proprio appartamento. In braccio aveva due sacchi della spesa appena fatta.

Ad accorgersi del cadavere è stata una signora che stava uscendo da uno studio medico. Ha allertato il 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.