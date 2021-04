Riprendono le attività didattiche da mercoledì 7. Ecco le modalità

Con una nota della Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Libero Andreotti, Prof.ssa Antonella Gesuele, viene

comunicato che, nel caso in cui la classificazione in “zona rossa” dovesse includere la Regione Toscana o la Provincia di Pistoia o il Comune di Pescia, il servizio per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, sarà svolto in presenza a partire da mercoledì 7 aprile.

Si svolgeranno, invece, a distanza in modalità DDI, le attività didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Se, a decorrere dal mercoledì 7 aprile, la classificazione del territorio cui afferisce l’Istituto fosse diversa dalla “zona rossa”, tutte le attività didattiche per il primo ciclo (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di Primo Grado) potrebbero tornare a svolgersi in presenza. In tale evenienza, sarà data tempestiva comunicazione non appena saranno emessi gli eventuali e correlati provvedimenti normativi.