1°gara regionale e il TSN Pescia protagonista

Con la riapertura dei poligoni di Tiro a Segno italiani, il TSN Pescia e Cascina hanno organizzato la 1° gara Regionale Federale; appuntamento valido per l’ammissione ai Campionati Italiani Individuali e a Squadre che ha richiamato oltre duecento tiratori. Ancora una volta il T.S.N. di Pescia, vera fucina di campioni, merita veramente un elogio per la partecipazione quantitativa e qualitativa, chiudendo al primo posto questa prima prova Regionale con all’attivo ben ventidue medaglie, di cui dieci d’oro: Emma Martelli, Andrea Del Vecchio, Alessio Traversi e Thomas Incerpi, Alessandra Caramelli e Arianna Molendi, Samuele Barsi e dei master Sauro Paroli e Gino Perondi. Sette medaglie d’argento con Fabio Incerpi, Tommaso Sonnoli, Emanuele Ammazzini, Alessio Traversi, Daniele Vannoni, Thomas Incerpi e il master Sauro Paroli. Nove quelle di bronzo con Cassandra Monari Emma Vannoni, Antonio Frateschi, Alessio Tomei, il bis di Simone Calderone, Tommaso Sonnoli e ancora Jana Calamari e Jennifer Zari. Seconda piazza per il T.S.N. Lucca mentre sul gradino più basso si è piazzato Firenze. Ai piedi del podio Cascina seguito Pietrasanta, Pistoia, Siena, Prato, Grosseto, Arezzo e Fucecchio. Prossimo appuntamento a fine marzo-inizio aprile a Siena per le sezioni interne mentre il comparto litorale si darà appuntamento negli stessi giorni al poligono di Lucca.