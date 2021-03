Domani l’ultimo saluto a Federico. “Sempre nei nostri cuori”

L’ultimo, straziante, saluto a Federico Biagi, deceduto in seguito alle ferite riportate nel tremendo impatto di sabato pomeriggio a Collodi, sarà sabato alle ore 15 nella chiesa di Collodi.

Federico Biagi se ne è andato, lasciando nello sgomento i genitori Wilma e Valerio, ed il fratello Gianmarco. E con loro un’intera comunità, quella di Collodi, dove la famiglia abita.

La giovane vita di Federico, ricordato da tutti come gioviale, sorridente…come un bravo ragazzo, insomma, si è interrotta proprio in una di quelle strette vie che l’hanno visto scorrazzare sin da piccolo.

Stava percorrendo via delle Cartiere poco distante dalla propria abitazione, Federico, in sella ad un motorino, come si fa alla sua età, 28 anni. Per cause ancora tutte da accertare, ha sbattuto violentemente contro l’immobile che ospita, in piazza Ciomei a Collodi, l’ufficio postale. Era stato trasportato già in gravissime condizioni all’ospedale di Cisanello con l’elicottero Pegaso.

Riposa in Pace federico.