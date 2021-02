Covid-19 in Toscana. In calo i contagi ma risalgono le terapie intensive

Sono 373 i nuovi casi di contagio al Covid-19 emersi nelle ultime ventiquattro ore.

L’età media dei 373 nuovi positivi di oggi è di 46 anni circa: il 13 per cento ha meno di 20 anni, il 24 per cento tra 20 e 39, il 39 per cento tra 40 e 59, il 18 per cento tra 60 e 79, mentre il 6 per cento ne ha 80 o più.

Complessivamente ci sono in questo momento 8.525 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid salgono oggi a 757 (13 in più rispetto a ieri), di cui 101 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri).

Dei quindici decessi di oggi (sette uomini e otto donne), quattro morti riguardano persone che risiedevano nella Città metropolitana di Firenze, una nella provincia di Livorno, cinque a Massa Carrara, due ad Arezzo, due a Siena e una a Grosseto.