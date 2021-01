Al via i saldi invernali. Un’ora di sosta gratuita. Comprate pesciatino

Sono partiti i saldi invernali in tutta la Toscana e il comune di Pescia, per favorire l’arrivo di visitatori e quindi potenziali clienti, ha sommato la mezz’ora di cortesia in atto da tempo con dei buoni a disposizione dei commercianti della stessa durata che potranno essere distribuiti ai clienti.

In questo modo, di fatto, i clienti dei negozi pesciatini avranno a disposizione ben 60 minuti di sosta gratuita anche negli spazi blu e in piazza Mazzini, un tempo congruo per visitare i negozi e perfezionare gli acquisti, tutto quanto con il massimo rispetto delle norme anti-covid e relativi controlli.

“In questa fase molto complicata cerchiamo di fare tutto quanto possibile per aiutare i commercianti e quindi il sistema economico locale –ha detto Annalena Gliori, assessore allo sviluppo economico del comune di Pescia-. Ci aspettiamo e speriamo che molti visiteranno la nostra città e possano trovare quello che cercano nella nostra ricca e qualificata offerta commerciale, da sempre sinonimo di tradizione e competenza”.