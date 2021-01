Si riparte!!… il Pescia riprende le attività

“Si riparte o meglio si cerca di ripartire, in attesa del nuovo DPCM“. Questo è l’esclamazione dell’USD Pescia. Da lunedì 18 gennaio la SCUOLA CALCIO e il SETTORE GIOVANILE riprenderanno le proprie attività. <Dopo lo stop del 24 ottobre, pur essendo la Toscana in zona gialla, la voglia di ripartire è tanta e soprattutto vedere i bambini nuovamente correre per il campo ci sprona a riprendere le attività – ha detto il presidente Lucherini -. Non sarà ancora consentito l’uso degli spogliatoi e al momento abbiamo deciso di non ripristinare il servizio di trasporto per preservare al massimo la salute dei nostri ragazzi, ma l’importante è potersi nuovamente ritrovare a sorridere e mettere da parte questo brutto momento. Ogni giorno, è un giorno nuovo, basta un colore per farci cambiare i programmi, ma abbiamo ancora voglia di essere sul campo>.