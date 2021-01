Quanto ne sai su Pescia? Più le femmine, stranieri in aumento

Secondo le ultime rilevazioni Istat il comune di Pescia si colloca in 41^ posizione tra i comuni più popolosi della Toscana. Nel 2019 ha “toccato” 19574 residenti, 100 in meno del 2018 ma con un trend praticamente stabile dal 2007.

Vincono le femmine, che sono 10.083. I maschi si fermano a 9.491.

La popolazione straniera che ha deciso di venire a risiedere sul territorio è il 12,7% della popolazione residente. Oggi gli stranieri sono 2.477, 74 in più allo scorso anno. Per lo più di nazionalità albanese (855), rumena (565), marocchina (280), nigeriana (151) e senegalese (28). La comunità cinese si ferma a 57 unità. La presenza di stranieri, che a Pescia sembrano almeno in buona parte essersi inseriti in modo soddisfacente nel tessuto urbano, aumenta fino al 23,6% nelle fasce di età compreso tra 0 e 19 anni.

Dal 2004 gli stranieri sono aumentati del 310%.

Negativo, ma non è una novità, il rapporto tra nascite e morti. Nel solo 2019 lo scarto è stato di 108 unità, 126 nuovi nati residenti contro le 234 morti.

Ci sono 5 persone ultracentenarie e altre 60 taglieranno il traguardo, se Dio vorrà, nei prossimi cinque anni. L’età media è di 46,4 anni: nel 2004 era di 44 anni.