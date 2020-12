Compleanno Pinocchio. Pubblicati i bandi per partecipare

Il Compleanno di Pinocchio promuove la cultura e l’interesse verso tematiche sociali e culturali, per stimolare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un processo di riflessione e creazione. Il Compleanno di Pinocchio 2020 è stato annullato per le restrizioni imposte dalle norme di contrasto al diffondersi della pandemia Covid-19.

Ma la Fondazione Nazionale Carlo Collodi guarda avanti e sta già predisponendo l’edizione 2021 che si rivolge alle scuole italiane, pubbliche e private, di ogni ordine e grado.

Per prenderne parte si dovrà attivare la partecipazione ai concorsi, sei, consegnando gli elaborati entro il 23 aprile 2021.

Ecco i concorsi (o clicca qui):

Concorso 1 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 1^ e 2^ classe UN DISEGNO PER PINOCCHIO secondo il “metodo Montessori”.

Concorso 2 per la scuola primaria 3^, 4^ e 5^ classe e per la scuola secondaria di 1° grado LETTERA A PINOCCHIO Per riscoprire e valorizzare la scrittura manuale. In collaborazione con l’Associazione Calligrafica Italiana e Pelikan.

Concorso 3 per la scuola primaria 3^, 4^ e 5^ classe e per la scuola secondaria di 1° grado PINOCCHIO INCONTRA I GRANDI ARTISTI SULLE ORME DI RAFFAELLO Per un percorso di Educazione al Patrimonio Culturale, volto a far conoscere e amare autori, personaggi, luoghi ed opere che si connotano come veri e propri simboli identitari collettivi. Per rileggere i classici letterari e iconici e coglierne la stupefacente attualità, rivisitazione ineludibile per un percorso di consapevolezza civica. In collaborazione con ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.

Concorso 4 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado PINOCCHIO, IL GIOCO E LO SPORT Creare nuovi giochi o riscoprire quelli di tanti anni fa per introdurre bambini e giovanissimi allo sport, per avvicinarli e appassionarli allo sport attraverso il gioco. In collaborazione con Sinapsi Group.

Concorso 5 per la scuola secondaria di 1° grado e per scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo musicale PINOCCHIO E LA MUSICA Per valorizzare lo studio della Musica e l’Opera lirica italiana, patrimonio culturale identitario della nostra nazione. In collaborazione con Sinapsi Group.

Concorso 6 per la scuola secondaria di 2° grado PINOCCHIO INVITA A RISPETTARE L’AMBIENTE Valorizzare le proposte degli studenti per comunicare e promuovere comportamenti e azioni quotidiane volte a limitare il cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze per il futuro della Terra.